В Австралии проведут расследование причин масштабного сбоя связи в стране

Федеральный парламент Австралии инициировал проведение расследования в отношении телекоммуникационной компании Optus из-за масштабного отключения мобильной и стационарной связи, произошедшего 8 ноября. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сенатор Сара Хэнсон-Янг, которая возглавит расследование.

По ее словам, сенаторы и депутаты парламента намерены "тщательно проанализировать обязательства телекоммуникационной компании [Optus] перед обществом". "Это расследование будет наделено полномочиями заставить руководителей Optus выступить публично и предоставить ответы на все вопросы, а также рассказать о своих действиях [во время отключения]", - указала Хэнсон-Янг, выступая перед журналистами.

Как ожидается, сенатская комиссия в ходе своего расследования "оценит роль и действия правительства Австралии во время сбоя связи, коснувшегося 10,2 млн абонентов Optus". Планируется, что первый отчет по итогам ее работы будет обнародован к началу декабря 2023 года.

Более 10 млн человек в Австралии остались 8 ноября без интернета и мобильной связи из-за масштабного сбоя, зафиксированного вторым по величине провайдером страны - компанией Optus. Отключение связи зафиксировали во всех городах на восточном побережье континента, оно стало причиной сбоев в работе общественного транспорта, некоторых медицинских служб, в том числе службы скорой помощи, и нескольких университетов и банков. Компания заявила, что сбой не был вызван кибератакой или попыткой взлома, а эксперты сочли наиболее вероятной причиной произошедшего "некорректную попытку обновить систему". К вечеру 8 ноября Optus сообщила о возобновлении работы своей сети, однако отдельные жалобы абонентов на то, что связь так и не восстановлена, поступали и в четверг, 9 ноября.

По данным государственного казначейства, мобильная абонентская база Optus насчитывает более 10,2 млн абонентов мобильной связи и обладает самой широкой сетью, способной обеспечить мобильную связь и интернет для 98,5% австралийского населения.