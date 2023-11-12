Apple снова начала продавать провалившийся iPhone

В сентября 2023 года Apple сняла с продажи iPhone 13 mini, однако вместо этого на сайте компании начали продавать более ранний iPhone 12 mini. Это бывшие в употреблении устройства, в которых износившиеся детали заменяют на новые, сообщает портал MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Восстановленные iPhone 12 mini с 256 ГБ памяти предлагаются за $529 (около 48,7 тыс. руб.). Это единственная возможность официально приобрести компактный флагманский смартфон от Apple. Он ничем не будет отличаться от нового устройства за исключением специального кода и пометки, которые присваиваются восстановленным смартфонам.

Анонсированный в 2020 году iPhone 12 mini был первым представителем компактной серии. Однако по данным Statista, доля продаж этой модели в линейки iPhone 12 составила всего 6,5% в декабре 2020 года и 4% в марте 2021 года. Позднее Apple выпустила iPhone 13 mini, который стал последним подобным смартфоном компании с 5,4-дюймовым экраном.

В будущем Apple не планирует выпускать новые iPhone mini, так как они не оправдали ожиданий компании. Вместо этого линейка гаджетов пополнилась моделями iPhone Plus с увеличенным до 6,7 дюйма экраном.