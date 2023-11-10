ChatGPT Siri станет эксклюзивом iPhone 16

В следующем году Apple представит "поумневший" за счет искусственного интеллекта встроенный в iPhone голосовой ассистент Siri.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом на своей странице в X (ранее Twitter) сообщает инсайдер Revegnus.

Согласно источнику, Apple собирается сделать продвинутые ИИ-функции Siri эксклюзивными для iPhone 16, которые будут представлены в 2024 году, и последующих устройств компании. Презентация "поумневшей" Siri должна состояться в рамках конференции WWDC 2024, которая пройдет в начале лета следующего года.

Ранее о планах Apple внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) в свои мобильные операционные системы iOS 18 и iPadOS 18 сообщал журналист Bloomberg Марк Гурман. Так, одним из ключевых нововведений в следующих итерациях ОС Apple станет рост интеллектуальных способностей виртуального ассистента Siri, который станет похож на нейросетевой чат-бот ChatGPT. Это позволит Siri лучше понимать запросы пользователей, поддерживать естественный диалог и предлагать более релевантные ответы.

Однако для реализации таких возможностей Apple нужно решить технические вопросы, связанные с местом обработки данных - на устройстве, в облаке или в обоих местах. Кроме того, для реализации этих целей потребуются новые аппаратные решения, которые будут использоваться лишь на новых iPhone и iPad.

В прошлом Тим Кук уже подтверждал слухи, согласно которым Apple на протяжении нескольких лет разрабатывает собственный генеративный искусственный интеллект.