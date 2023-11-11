Популярные смартфоны Samsung признали устаревшими

Компания Samsung отказалась выпускать обновление Android для смартфонов, вышедших три года назад. Об этом сообщает издание 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Анонсируя обновление Android 14 для смартфонов, в корейской компании заявили, что ряд устройств останется без апдейта. В том числе, Samsung не будет выпускать обновления для флагманских моделей Galaxy S20 и Note 20, а также складных аппаратов Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold 2.

По словам журналистов медиа, таким образом компания фактически признает популярные девайсы устаревшими. При этом в конце октября в Samsung подтвердили, что актуальное обновление Android получат и гаджеты 2020 года выпуска. В материале говорится, что решение IT-гиганта удивляет, хотя выпуск собственной прошивки One UI 6 спустя месяц после выпуска Android 14 заслуживает одобрения.

В 2022 году в Samsung заявили, что меняют политику выпуска обновлений. Так, в фирме подтвердили, что флагманские смартфоны бренда будут получать обновления Android в течение четырех лет после выпуска. Однако правило не распространяется на телефоны, представленные до 2022 года.