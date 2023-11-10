Xiaomi показала бюджетный смартфон Redmi 13C в стиле более дорогих моделей

Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 13C, который получил схожий со старшими моделями дизайн, высокую для своего сегмента производительность и низкий ценник. Об этом сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Redmi 13C похож на Poco C65, а его блок камер оформлен в стиле линейки Note 13. За производительность нового бюджетного устройства отвечает чип MediaTek Helio G99 вместе с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища может составлять 128 или 256 ГБ. Дисплей представляет собой 6,74-дюймовую IPS-матрицу с частотой обновления изображения 90 Гц.

Новинка получила основную камеру с разрешением 50 Мп, дополненную 2-мегапиксельным датчиком глубины. Спереди установлена селфи-камера на 5 Мп.

Аккумулятор Redmi 13C емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью на 18 Вт. Предполагается, что в комплекте с устройством поставляется блок на 10 Вт.

Redmi 13C пока поступил в продажу только в Нигерии по цене от $125 (около 11,4 тыс. руб.) за версию 4/128 ГБ. Ожидается, что в ближайшем времени новинка появится и на других рынках.