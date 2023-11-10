В iOS 17.2 появилась защита от нецензурных стикеров

Во второй бета-версии iOS 17.2 Apple добавила возможность скрывать стикеры в iMessage и изображения в карточках контактов, содержащие нецензурную или неприемлемую информацию. Об этом сообщает издание Rozetked, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Функция "Предупреждение о нецензурном или неприемлемом контенте" была впервые представлена в iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma и watchOS 10. Она позволяет пользователям защитить себя от нежелательных изображений, которые могут быть отправлены им по ошибке или с целью домогательства.

Ранее эта функция работала только для фото и видео с наготой, получаемых через AirDrop или в приложении "Сообщения", а также для карточек контактов в приложении "Телефон". Теперь же пользователи могут обезопасить себя от нецензурных стикеров в iMessage и изображений в приложении "Контакты".

Для распознавания интимного контента используется технология машинного обучения, которая работает на самом устройстве, без передачи данных на облака Apple. Пользователь видит такие изображения размытыми и может решить, хочет ли он их открыть или удалить.

Функция "Предупреждение о нецензурном или неприемлемом контенте" отключена по умолчанию и может быть включена в настройках в разделе "Конфиденциальность и безопасность".