В Китае представили мини-ПК в стиле Apple и Nintendo

Китайская компания Ayaneo представила свои первые мини-ПК AM01 и AM02, которые выполнены в ретродизайне в стиле легендарного компьютера Apple Macintosh и игровой приставки NES. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в "Газету.Ru", передает Day.Az.

Миниатюрный компьютер Ayaneo AM01 повторяет дизайн компьютера Apple Macintosh, выходившего с конца 1970-х годов. При этом устройство во много раз меньше оригинала.

"В качестве первого продукта в этой серии ретро-мини-ПК AM01 отдает дань уважения революционному Macintosh, продукту, который по-настоящему изменил индустрию компьютеров", - говорится в документе.

Мини-ПК AM02 в свою очередь выполнен в стиле приставки Nintendo Entertainment System, которая вышла в Японии в 1983 году под названием Famicom. Дизайнеры Ayaneo сохранили отличительную черту оригинальной консоли в виде разъема для кассет, где спрятаны порты USB и 3,5-мм аудиовыход. Кроме того, на корпусе данной модели имеется небольшой экран, который способен отображать время и прочую информацию.

Оба компьютера поставляются с предустановленной ОС Windows 11 Home. Характеристики и стоимость новинок не раскрывается. Известно, что Ayaneo AM01 поступит в продажу до конца ноября, тогда как дата выхода второй версии пока не раскрывается.