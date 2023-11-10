Успех Азербайджана на Всемирной олимпиаде роботов

Азербайджан добился успеха на Всемирной олимпиаде роботов в Панаме.

Как сообщает в пятницу Day.Az, команда "Village Boys" ("Сельские ребята") из города Загатала завоевала серебряную медаль. В медальном зачете Азербайджан опередил на 1,9 балла команды из 57 стран мира.

Примечательно, что один из трех членов азербайджанской команды Гаджи Гаджиев является сыном шехида полковника-лейтенанта Абакара Гаджиева, проявившего в Отечественной войне большой героизм.