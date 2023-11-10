https://news.day.az/hitech/1613565.html Успех Азербайджана на Всемирной олимпиаде роботов - ФОТО
Успех Азербайджана на Всемирной олимпиаде роботов - ФОТО
Азербайджан добился успеха на Всемирной олимпиаде роботов в Панаме.
Как сообщает в пятницу Day.Az, команда "Village Boys" ("Сельские ребята") из города Загатала завоевала серебряную медаль. В медальном зачете Азербайджан опередил на 1,9 балла команды из 57 стран мира.
Примечательно, что один из трех членов азербайджанской команды Гаджи Гаджиев является сыном шехида полковника-лейтенанта Абакара Гаджиева, проявившего в Отечественной войне большой героизм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре