В WhatsApp появится новая функция

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит быстро находить сообщения по дате отправления. Как передает Day.Az, об этом рассказали специалисты портала WABetaInfo.

"Новая опция позволит пользователям искать сообщения по конкретным датам, чем значительно упростит навигацию по истории сообщений", - пишут эксперты портала.

По словам специалистов, кнопка с изображением календаря будет доступна в строке поиска сообщений. "Функция улучшает процесс поиска сообщений в длинных чатах и экономит время", - отмечается в статье WABetaInfo. Уточняется, что опция поиска сообщений по дате находится в разработке. Она будет доступна в будущем обновлении приложения.