Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум в сфере кибербезопасности

Представители Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана приняли участие в международной выставке-конференции в городе Ашхабад.

Как сообщили Day.Az в субботу в Госслужбе, 9-10 ноября в Ашхабаде (Туркменистан) состоялась международная выставка-конференция "Туркментел-2023", посвященная вопросам информационной безопасности, связи, цифровой трансформации, технологии "умный город" и инновациям.

Мероприятие, нацеленное на обмен опытом, расширение возможностей сетизации и сотрудничества, прошло с участием руководящих лиц, экспертов и инноваторов в области информационно-коммуникационных технологий. Азербайджан представила делегация под руководством заместителя начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности генерал-майора Аллахверана Исмаилова.

Генерал-майор Аллахверан Исмаилов проинформировал о сфере информационной безопасности и кибербезопасности, а также других направлениях деятельности Службы.

В рамках мероприятия между Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана и агентством "Туркменарагатнашык" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в области кибербезопасности.

На мероприятии также прошли презентации, интерактивные панельные дискуссии, технические сессии на тему последних достижений и тенденций в области ИТ-решений, новых технологий и спутниковой связи, информационной безопасности.