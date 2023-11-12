В WhatsApp для Android появилась новая функция

В Google Play появилась свежая бета-версия WhatsApp с новыми функциями. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание WABetaInfo.

Обновление вышло с номером 2.23.24.16. Главным нововведением стало появление поиска сообщений по дате их отправлений. Для активации функции нужно в чате нажать на строку поиска и активировать в ней иконку в виде календаря с лупой. Далее откроется календарь, в котором можно выбрать любую дату. После выбора чат автоматически переключится на сообщения указанной даты.

"Это возможность придется особенно кстати, когда пользователю будет необходимо сослаться на информацию, полученную в WhatsApp в определенный день. На наш взгляд, эта функция улучшает процесс поиска исторических сообщений в долгих чатах, и позволяет экономить время пользователей", - пишет WABetaInfo.

В издании также отметили, что изначально функция поиска сообщений по датам появилось в iOS- и web-версиях мессенджера. Теперь к ним присоединился и клиент для Android.

По данным WABetaInfo, в публичной версии WhatsApp для Android новый поиск появится с выходом одного из ближайших обновлений.