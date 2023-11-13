В России создадут прототип истребителей 5-го поколения

В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow - 2023.

Презентация истребителя в России прошла на МАКС-2021, за рубежом - на авиасалоне Dubai Airshow - 2021. В "Ростехе" отметили, что после этого в проект были внесены изменения, в том числе его стоимость и отдельные технические решения. Из-за этого сроки первого вылета были скорректированы.

У Checkmate есть внутрифюзеляжный отсек для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки машины составляет 7 т, скорость - 1,8 Маха, боевой радиус - 3000 км. Самолет может одновременно поражать до шести целей. Изначально предполагалось, что первый полет Checkmate пройдет 2023 г., а серийное производство начнется в 2025 г. Ключевыми особенностями истребителя являются малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".