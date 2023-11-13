Еврочиновники давят на Apple

Никогда такого не было, но Apple опять на острие инноваций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, об этом сообщает профильное издание 9to5mac.

Теперь, под давлением европейских антимонопольных законодательных норм, компания начинает адаптировать свои устройства на iOS для поддержки установки приложений из внешних источников. Это шаг является частью усилий компании по соблюдению правил конкуренции в Европе. Подтверждение этого нашли исследователи в исходном коде последней версии iOS, 17.2.

Исследователи, изучившие код iOS 17.2, нашли свидетельства того, что Apple уже занимается реализацией этой функции. Особенно это касается нового фреймворка Managed App Distribution, который изначально казался предназначенным только для корпоративных приложений. Теперь предполагается, что Apple расширяет его возможности. В частности, в API нашли конечные точки расширения, что позволит разработчикам внедрять свои собственные функции.

Также в системе обнаружено новое разрешение, которое дает возможность сторонним приложениям устанавливать программное обеспечение на устройства. Это открывает дорогу для создания альтернативных магазинов приложений. Новый API включает инструменты для загрузки, установки и обновления ПО из внешних источников, а также функции для проверки совместимости приложений с различными устройствами и версиями iOS. Кроме того, в API замечена функция региональной блокировки, что может свидетельствовать о планах Apple ввести эту функцию только в определенных странах.

На данный момент, устройства Apple на iOS могут загружать программное обеспечение только через официальный магазин AppStore. Но новый Закон о цифровых рынках (DMA), принятый в ЕС, призван ограничить влияние крупных IT-компаний и способствовать конкуренции, требуя от них разрешить установку приложений из любых источников.