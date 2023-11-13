Xiaomi перестанет выпускать дешевые флагманы

Китайский производитель смартфонов Xiaomi планирует повысить цену на свою следующую флагманскую модель, которая должна выйти в следующем году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал MyDrivers.

Основатель и генеральный директор компании Лей Цзунь еще на презентации Xiaomi 14 в конце октября заявил, что это последний флагман компании, который будет продаваться по цене от 4000 юаней . Позднее он опубликовал на своей странице в китайской социальной сети Weibo опрос, в котором спросил своих подписчиков, готовы ли они заплатить больше за будущий Xiaomi 15, если он получит новые функции, улучшенное ПО и более дорогие материалы корпуса.

Опрос собрал около 61 тыс. голосов, из которых 37 тыс. выразили свою готовность купить более дорогой смартфон, тогда как 23 тыс. респондентов предпочли бы сохранить цену на прежнем уровне. Таким образом, большинство пользователей поддержали идею повышения стоимости Xiaomi 15 по сравнению с текущим поколением.

Это не первое повышение стоимости гаджетов Xiaomi. Дебютный смартфон компании, Xiaomi Mi 1, выходивший в 2011 году, продавался за 2000 юаней. Этот ценник сохранялся для всех флагманов компании на протяжении нескольких лет, пока не вышел Xiaomi Mi 6, подорожавший до 2500 юаней. Затем с каждым годом смартфоны компании становились дороже, дойдя до ценника в 4000 юаней за младшую версию.