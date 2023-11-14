Sony запатентовала новую игровую технологию

Японская корпорация Sony запатентовала новую технологию, которая может позволить геймерам перепроходить сложные фрагменты игр с любого момента. Об этом сообщает издание Insider Gaming. Технология получила название "Поточная трансляция контента с запуском геймплея", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обычно в видеоиграх существуют промежутки геймплея, разделенные между собой точками автосохранения. Прохождение между ними может занимать десятки минут, что иной раз создает для геймеров дополнительные трудности.

"Поточная трансляция контента с запуском геймплея" подразумевает разделение таких геймплейных промежутков на более короткие фрагменты, субпромежутки. По желанию геймер может выбрать наиболее подходящий субпромежуток и сразу его загрузить, не тратя время на повторный проход к нему от точки сохранения.

Insider Gaming пишет, что, если данная функция все же будет реализована, больше всего она облегчит работу контентмейкерам. Дело в том, что "Поточная трансляция контента с запуском геймплея" позволит им запускать игры с конкретных моментов для записи футажей. Обычно же запись нужных сцен требует от видеоблогеров повторного прохождения больших отрезков игр.