Apple работает над «самой амбициозной» iOS

Компания Apple возлагает большие надежды на iOS 18, которая будет представлена в 2024 году. Об этом в своем новом информационном бюллетене Power On сообщил известный инсайдер и корреспондент Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во внутренних документах Apple iOS 18 упоминается как "амбициозный и убедительный" проект. Компания хочет переработать дизайн интерфейса, повысить скорость ее работы, добавить новые опции безопасности и значительные функциональные изменения. В частности, ожидается появление функций на базе фирменного генеративного искусственного интеллекта Apple.

Гурман не раскрыл подробности о готовящейся ОС Apple, но подчеркнул, что она должна стать самым масштабным обновлением iOS с 2020 года. Тогда вышла iOS 14, главной особенностью которой стало появление виджетов, как в Android.

"Перед Apple стоит непростая задача в плане ПО, запланированная на 2024 год. После нескольких лет минорных апдейтов iOS следующая версия операционной системы для iPhone и iPad может стать в каком-то смысле революционной", - написал Гурман.