Xiaomi резко подорожала

С июня 2023 года стоимость всех акций Xiaomi выросла на $20 млрд, то есть на 60%. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Bloomberg.

Bloomberg информирует, что к главным причинам роста Xiaomi относятся релиз новой серии флагманских смартфонов Xiaomi 14 и оптимистичный настрой инвесторов к проектам компании в сфере электромобилей. Немалую роль, по данным журналистов, сыграло и падение доходов Apple в Китае, от которой также выиграла и Huawei.

"Все это сделало акции компании лучшими в индексе Hang Seng Tech", - пишет Bloomberg.

Аналитики считают, что акции Xiaomi продолжат расти и дальше. Драйверами выступят разработки компании в сфере электромобилей и так называемого "искусственного интеллекта вещей" (AIoT). Свои плоды продолжат приносить и хитовые флагман Xiaomi 14. Эксперты ожидают, что большой спрос на эти модели сохранится в виду грядущих предновогодних распродаж.

"Xiaomi - единственный из пяти крупнейших брендов смартфонов, объем поставок которого в третьем квартале 2023 года увеличился как в квартальном, так и в годовом отношениях. Это объясняется тем, что вендор укрепил свои позиции на ключевых рынках, таких как Китай и Индия", - отметили в аналитической фирме Counterpoint Research.