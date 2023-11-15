YouTube начал бороться с созданными нейросетями фейками

YouTube ввел новое правило, согласно которому блогеры обязаны маркировать видеоролики, созданные с использованием сгенерированного искусственным интеллектом контента. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал Kotaku.

Новую политику в официальном блоге YouTube презентовали вице-президенты компании по управлению продуктами Дженнифер Фланнери О'Коннор и Эмили Моксли.

Судя по примерам видео с использованием фрагментов сгенерированного ИИ контента, которые были опубликованы в блоге YouTube, правило направлено на борьбу с фейками. В частности, с дипфейками, в которых образ человека делает или говорит то, чего не делал и не говорил на самом деле, а также изображениями, реалистично демонстрирующими вымышленные события.

В релизе YouTube также указано, что платформа берет на себя полномочия по удалению некоторых видеороликов, в которых используется сгенерированный контент и присутствует необходимая отметка. Такая участь постигнет клипы, которые были созданы при помощи ИИ с целью разжигания ненависти или провокационной демонстрации насилия.

В Kotaku сомневаются, что новое правило будет действовать безоговорочно, поскольку у YouTube вряд ли существуют инструменты для точного выявления сгенерированного контента.