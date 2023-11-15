Стало известно, какие компании чаще всего атакуют хакеры

В 2023 году хакеры чаще всего атаковали промышленные, транспортные и финансовые компании.

Как передает Day.Az, об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков сервиса Kaspersky Managed Detection and Response.

По данным издания, в результате компании из наиболее атакуемых отраслей экономики стали чаще проводить тесты защищенности, хотя количество атак сохраняется на высоком уровне.

"За девять месяцев 2023 года выросло общее число инцидентов в таких отраслях, как образование, здравоохранение, телекоммуникации, причем эта же тенденция прослеживается для инцидентов высокого уровня критичности, которые хуже поддаются автоматическому реагированию и требуют вмешательства аналитика", - говорится в публикации.