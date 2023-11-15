Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 11

В рамках ежемесячного цикла Patch Tuesday Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 11, которое включает в себя ряд новых функций и улучшений для версий 23H2 и 22H2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, обновление Windows 11 KB5032190 будет автоматически установлено на всех совместимых устройствах, сообщает портал WindowsLatest.

Ноябрьское обновление по умолчанию активирует функционал Windows 11 Moment 4 на всех системах, независимо от предпочтений пользователей. Это означает, что пользователи обнаружат на своих компьютерах ИИ-ассистента Copilot, обновленный "Проводник" с интеграцией Microsoft 365 и OneDrive, улучшенный предварительный просмотр в меню "Пуск" и другие нововведения.

Кроме того, обновление исправляет ряд известных проблем и улучшает производительность и стабильность системы. Среди исправленных ошибок отмечают проблемы с работой сторонних приложений для обоев при использовании Copilot, печатью в Outlook и другие. Полный список изменений и улучшений можно найти на официальном сайте Microsoft.