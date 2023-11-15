Вот каким будет новый дешевый iPhone

Автор YouTube-канала AppleTrack показал в новом видео качественные рендеры бюджетного iPhone SE 4.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его релиз ожидается в следующем году.

Дизайн устройства на рендерах основан на последних утечках, в которых утверждается, что iPhone SE 4 получит схожий с iPhone 14 корпус с некоторыми отличиями. Так, новинка предложит "безрамочный" экран, сканер лица Face ID, "челку" вместо Dynamic Island и порт USB-С. На задней панели смартфона расположат одну камеру с разрешением 48 Мп, в то время как в iPhone 14 используется пара 12-мегапиксельных датчиков.

Еще одним отличием бюджетного смартфона Apple от iPhone 14 станет наличие новой кнопки действия, которая пока что использовалась только в моделях iPhone 15 Pro и Pro Max. По слухам, за производительность бюджетной iPhone SE 4 будет отвечать чип Apple A16.

Ожидается, что iPhone SE 4 подорожает относительно предшественника. Подорожание будет обусловлено использованием Face ID, современного дизайна, OLED-экрана и других деталей, встречающихся во флагманских моделях.

Презентация смартфона может состояться весной 2024 года.