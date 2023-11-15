Apple выпустила обновление для неожиданного устройства

Компания Apple выпустила новую прошивку для стилуса Apple Pencil образца 2023 года с разъемом USB-С.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

Новая версия ПО для гаджета получила номер 10М5164. И это единственная информация, которая известна журналистам о прошивке, поскольку Apple обычно не описывает программные апдейты для аксессуаров.

В MacRumors предполагают, что для установки 10М5164 на Apple Pencil достаточно будет подключить стилус при помощи кабеля с двумя коннекторами USB-С к iPad.

Релиз Apple Pencil образца 2023 года состоялся осенью. От своих предшественников новая модель отличается наличием разъема USB-С, а также отсутствием ряда реализованных ранее функций. К последним относится, например, отсутствие возможности отслеживания силы нажатия.

Поскольку новый Apple Pencil представляет собой урезанную версию устройств предыдущих поколений, то и ценник гаджет получил меньшего номинала: $70 против $130, которые компания просит за стилус второго поколения.