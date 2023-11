Игры для консолей Sony в Турции стали дороже

Накануне старта традиционной распродажи "Черная пятница" в турецком PlayStation Store произошло массовое повышение цен почти на 2 тыс. игр. На это обратило внимание сообщество PSprices в социальной сети VK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди подорожавших игр выделяют Elden Ring, The Elder Scrolls V: Skyrim, Demon's Souls, Dead Island 2, God Of War III Remastered, God Of War (PS4) и другие популярные тайтлы, стоимость которых в турецком регионе была значительно ниже других.

Причины такого резкого изменения цен неизвестны. Предполагается, что это связано с курсом турецкой лиры.

Распродажа "Черная пятница" пройдет с 17 по 27 ноября. В рамках акции геймерам обещают скидки на различные игровые продукты вплоть до 80%. Однако с учетом подорожания скидки на некоторые игры лишь сравняют их акционную стоимость с прошлой.