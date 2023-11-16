Apple выпустила новую macOS

Apple выпустила третью публичную бета-версию macOS Sonoma 14.2, что позволит неразработчикам протестировать это ПО перед его глобальным релизом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

Пользователи могут принять участие в публичном бета-тесте macOS, перейдя в раздел "Обновление программного обеспечения" приложения "Системные настройки". Далее в разделе "Бета-обновления" нужно просто активировать общедоступную бета-версию Sonoma. Предварительно необходимо пройти регистрацию на сайте бета-тестеров Apple.

В Sonoma‌ 14.2 появились реакции на сообщения и стикеры в iMessage. Апдейт также включает поддержку совместных плейлистов в Apple Music. Также появился новый плейлист "Избранное", куда автоматически добавляются все понравившиеся пользователю песни.

До macOS 14 Sonoma могут обновиться iMac 2019 года и новее, iMac Pro 2017 года и новее, MacBook Air и MacBook Pro 2018 года и новее, Mac Pro 2019 года и новее, Mac Studios 2022 года и новее, а также Mac mini 2018 года и новее.