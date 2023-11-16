Apple выпустила новую iOS

Сегодня Apple предоставила публичным бета-тестерам доступ к третьим бета-версиям iOS 17.2 и iPadOS 17.2, что позволит неразработчикам опробовать новые функции этих ОС перед их релизом. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Публичные бета-тестеры могут получить бета-версию, открыв приложение "Настройки", перейдя в раздел "Обновление программного обеспечения" и нажав опцию "Бета-обновления". При этом потребуется регистрация на сайте бета-тестирования Apple.

В iOS 17.2 появилось новое приложение Journal ("Журнал"), позволяющее пользователям iPhone и iPad записывать свои ежедневные действия и мысли. Apple предлагает подсказки, которые можно использовать в качестве вдохновения. Записи журнала могут быть дополнены изображениями, голосовыми записями, метками местоположения и не только.

В Apple Music стали доступны совместные плейлисты - теперь их могут создавать и редактировать несколько человек одновременно. Стикеры отныне можно использовать в качестве реакций на сообщения в приложении iMessage.

Появились новые виджеты "Погода" и "Часы", обновилась синхронизация сообщений между устройствами, добавились новые параметры Memoji и не только.