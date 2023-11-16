В Instagram появились новые функции

Популярная социальная сеть Instagram получила обновление с рядом улучшений, которые призваны предоставить пользователям больше возможностей для редактирования своего контент перед публикацией. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Instagram добавил более 20 новых фильтров, которые можно использовать для настройки внешнего вида изображений. Некоторые фильтры добавляют тонкие изменения цвета, а другие полностью меняют внешний вид, добавляя размытие и другие эффекты. Все фильтры имеют ползунок интенсивности.

Наряду с новыми фильтрами был упрощен интерфейс публикации. Находить определенные изображения в фотопленке стало проще благодаря улучшенному предварительному просмотру и возможности масштабирования, а также поиска по ключевым словам.

Instagram использует свою модель искусственного интеллекта Segment Anything, чтобы дать пользователям возможность создавать собственные стикеры из своих или понравившихся фотографий и видео. Эта функция тестируется, поэтому может быть доступна некоторым пользователям.

Обновление вышло 15 ноября 2023 года. Для его установки нужно скачать самую последнюю версию клиента из Google Play или App Store.