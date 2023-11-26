Стали известны характеристики флагманского смартфона Oppo Find X7

В сети появились результаты прохождения бенчмарка AnTuTu еще не представленным флагманским смартфоном Oppo Find X7, который побил рекорд по производительности. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Gizmochina.

Так, бенчмарк оценил процессор новинки на 521 тыс. баллов, его графический процессор - на 911 тыс., а память и работу пользовательского интерфейса - на 471 и 365 тыс. баллов соответственно. В общей сложности Oppo Find X7 набрал более 2,27 млн баллов, тем самым побив рекорд производительности в бенчмарке.

Кроме того, благодаря скриншоту с результатом тестирования были подтверждены некоторые характеристики смартфона. Так, подтверждено наличие дисплея с частотой обновления 120 Гц, нового чипа MediaTek Dimensity 9300, 16 ГБ оперативной памяти нового типа LPDDR5T и 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Новинка будет работать на Android 14 с предустановленной фирменной оболочкой ColorOS 14.

В конце октября в сети появились результаты тестирования Oppo Find X7 в бенчмарке Geekbench. Устройство набрало 2139 и 7110 баллов в single-core и multi-core тестах.

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