США разрабатывают системы защиты своих военных спутников

Соединенные Штаты разрабатывают системы защиты своих военных спутников от перехвата противоспутниковыми ракетами прямого взлета (DA-ASAT).

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил командующий американскими Космическими силами генерал Шанс Зальцман.

"Космические силы должны работать над способами защиты спутников как от кинетических (физических ударов ракет), так и от некинетических (электронных или кибератак)", - сказал он, выступая на заседании Атлантического совета (Atlantic Council, американский аналитический центр).

Генерал отметил, что противоспутниковые возможности Китая являются наибольшим вызовом для Космических сил США. Он указал, что проведенное в 2007 году Китаем испытание системы DA-ASAT по уничтожению спутника на орбите стало поворотным моментом в истории военно-космических операций.

В настоящее время такими противоспутниковыми системами располагают США, России, Китай и Индия.