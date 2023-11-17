В WhatsApp появилась кнопка для запуска ИИ-чата

В бета-версии мессенджера WhatsApp появилась кнопка для запуска чат-бота, основанного на ИИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение заметили в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.24.26. Теперь над кнопкой создания нового диалога во вкладке "Чаты" располагается ярлык, запускающий переписки с ИИ. Причем доступ к чатам с ИИ пока есть лишь у ограниченного числа пользователей, из-за чего проверить роботу чат-бота пока невозможно.

Вероятнее всего, новая кнопка появится у пользователей стабильных сборок WhatsApp лишь после запуска чат-ботов с искусственным интеллектом. Будет ли работать нововведение в России, неизвестно.

Функции, основанные на работе ИИ, были анонсированы WhatsApp еще в конце сентября. Разработчики пообещали в будущем запустить сразу три функции, среди которых возможность создавать индивидуальные стикеры и генерировать изображения по текстовому описанию, а также ИИ-чаты.

В переписке с искусственным интеллектом пользователи смогут задавать вопросы на любые темы или, как заявляют разработчики, устраивать дебаты с десятками уникальных персонажей, которые будут высказывать собственные мнения.

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