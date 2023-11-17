Названа возможная дата анонса GTA 6

Премьера дебютного трейлера GTA 6 может состояться 7 декабря 2023 года во время церемонии вручения премии The Game Awards.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает австралийское подразделение издания Kotaku.

В своем суждении журналисты опираются на то, что разработчики GTA 6 - студия Rockstar Games - вошла в список участников консультативного совета The Game Awards. То есть Rockstar Games точно появится на мероприятии, что повышает шансы на показ трейлера новой игры.

Кроме Rockstar Games членами консультативного совета The Game Awards в 2023 году стали многие другие видные представители игровой индустрии. Например, медийный японский геймдизайнер Хидео Кодзима, президент Nintendo of America Даг Боузер, генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо и не только.

Согласно информации на сайте мероприятия, консультативный совет выполняет исключительно партнерскую функцию. Члены этого подразделения не участвуют и не влияют на выбор номинантов и победителей премии.

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