Пользователям PlayStation бесплатно раздают подписки на сервисы Apple

Sony и Apple объявили о запуске совместной акции, в рамках которой владельцы консолей PlayStation могут бесплатно получить доступ к онлайн-кинотеатру Apple TV+ и музыкальному сервису Apple Music на полгода. Об этом сообщает портал 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Активировать подарочную трехмесячную подписку на Apple TV+ можно будет вплоть до 31 января 2024 года. Воспользоваться акцией смогут новые клиенты онлайн-кинотеатра, владеющие PlayStation 4 и 5.

Акция с Apple Music будет действовать до 15 ноября 2024 года и доступна только владельцам PlayStation 5. Новые клиенты музыкального сервиса получат шесть месяцев бесплатного использования, а действующие подписчики - пять.

Для активации подарочных подписок необходимо установить приложения Apple TV+ или Apple Music на консоль, запустить их и войти в свой аккаунт Apple ID. Если учетной записи Apple ID нет, ее можно создать в процессе регистрации.

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