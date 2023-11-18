Для главы Samsung потребовали пять лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве

Южнокорейская прокуратура потребовала пять лет тюрьмы для председателя правления Samsung Electronics Co. Ли Чжэ Ёна. Об этом пишет агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прокуроры также потребовали оштрафовать Ли Чжэ Ёна на 500 млн вон.

Предпринимателя обвиняют в мошенничестве с бухгалтерской отчетностью и манипулировании ценами акций. Поводом стало дело о слиянии Cheil Industries Inc. и Samsung C&T, которое проводили в 2015 году. Это позволило Ли Чжэ Ёну стать крупнейшим акционером Samsung C&T и де-факто холдинговой компании Samsung Group.

Сам глава Samsung отвергает все обвинения. По этому делу расследование ведется три года, а решение суда ожидается уже в ближайшие месяцы.

Ли Чжэ Ён - внук основателя Samsung. Его официально назначили председателем правления компании в октябре 2022 года. До этого работал заместителем председателя правления Samsung, однако фактически возглавлял ее с 2014 года, когда его отец Ли Кун Хи перенес сердечный приступ и по факту стал недееспособным. Так, все это время все ключевые решения Samsung принимали с согласия Ли Чжэ Ёна.

В январе 2021 года суд приговорил Ли Чжэ Ёна к 2,5 годам тюрьмы по обвинению в даче взяток экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. Однако его досрочно освободили спустя несколько месяцев заключения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!