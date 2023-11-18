Маск пообещал подать в суд на выступившие против X фирмы

Компания X Corp. подаст иск против некоммерческой организации (НКО) Media Matters for America, а также других компаний, которые выступили против социальной сети X (ранее Twitter). Об этом сообщил владелец X Corp. Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Иск будет открыт в понедельник за доли секунды. X Corp. подаст термоядерный иск против Media Matters и всех тех, кто участвовал в этой мошеннической атаке на нашу компанию", - написал он на странице в X.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что технологическая компания IBM прекратит размещать рекламу на платформе X из-за того, что материалы публиковались в одном ряду с сообщениями антисемитского характера, что следует из отчета НКО Media Matters for America. Позднее аналогичное решение о приостановке публикации своей рекламы в X приняли компании Disney и Apple.

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