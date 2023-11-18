Apple представит девять новых устройств с OLED-экранами

Компания Apple планирует перевести почти все свои устройства на OLED-экраны в течение следующих шести лет. Об этом сообщает ET News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, к 2027 году в линейке Apple появятся OLED-версии iPad mini, Air и Pro, а также MacBook Pro и Air. В настоящее время OLED-дисплеи установлены только в номерной линейке iPhone и умных часах Apple Watch.

Первыми гаджетами, которые получат OLED-дисплеи, станут две версии iPad Pro на 11 и 12,9 дюйма. Их релиз ожидается в 2024 году. Планшеты получат LTPO-панели, которые обеспечат работу технологии ProMotion с адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц.

В 2026 году Apple представит OLED-версии iPad mini и iPad Air, которые получат LTPS-матрицы. Эти панели не будут поддерживать технологию ProMotion. Диагональ экрана iPad Air останется неизменной - 10,9 дюйма, тогда как в iPad mini она увеличится с 8,3 до 8,7 дюйма.

Утверждается, что в 2027 году Apple вновь обновит линейку iPad Pro, в которой 12,9-дюймовая модель получит OLED-экран с поддержкой технологии COE (Color filter On Encapsulation) от BOE. Она позволит снизить энергопотребление дисплея еще на 20%. Кроме того, такая технология позволит Apple реализовать в своем планшете подэкранную камеру.

При этом источник не сообщает о переводе на OLED-матрицы базовые модели iPad. Вероятно, Apple намерена дальше использовать в этих планшетах более дешевые IPS-панели.

По данным ET News, в 2025 году Apple выпустит 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro с OLED-экраном, а в 2027 году технологию освоят и для ноутбука с 14-дюймовым дисплеем. В 2026 году появятся OLED-версии MacBook Air на 13 и 15 дюймов. OLED-матрицы позволят сделать ноутбуки более легкими, тонкими и энергоэффективными, а экраны более яркими и контрастными.

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