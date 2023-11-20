В сети появились новые подробности о GTA 6

Фанаты изучили утечки по GTA 6 и пришли к выводу, что масштаб мира новой игры Rockstar Games будет значительно превосходить оный в GTA 5.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на результат изысканий энтузиастов обратило внимание издание Wccftech.

Карта GTA 6, составленная участниками сообщества GTA Mapping и опубликованная в X (Twitter), была создана с использованием координат, показанных в утекших в 2022 году видеороликах. Изыскания фанатов показали, что расстояние между Вайс-Сити и Порт-Геллхорном, крупнейшими городами в GTA 6, примерно равно длине всей карты GTA 5. Исходя из этого фанаты и СМИ предполагают, что в новой игре Rockstar Games геймерам будет доступен для изучения мир больше, чем он был в GTA 5.

Так это или нет, вероятно, станет известно в начале декабря 2023 года. Во всяком случае, именно на этот период запланирована презентация первого трейлера GTA 6. Об этом студия Rockstar Games сообщила в X 8 ноября 2023 года. Предполагается, что премьера видеоролика состоится в ночь на 8 декабря во время проведения церемонии награждения премии The Game Awards 2023.

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