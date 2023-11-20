В Apple раскритиковали новый закон ЕС
Глава по инженерной безопасности Apple Иван Крстич дал интервью изданию The Independent, в котором раскритиковал новый закон ЕС "О цифровых рынках", требующий разрешения пользователям установки приложений на iPhone и iPad не из App Store.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на это обратило внимание издание 9to5Mac.
В интервью Крстич рассказал, что основная лаборатория Apple по безопасности находится в Париже. В ней сотрудники компании проверяют различные способы взлома на своих устройствах.
Крстич также рассказал, что в Apple с трепетом относятся к безопасности своих гаджетов. В компании делят безопасность на два условных уровня: первый - аппаратный, второй - программный. Во втором случае большой слой занимают приложения, которые устанавливаются на смартфоны и планшеты из App Store.
App Store предъявляет жесткие требования к безопасности загружаемых приложений. Однако разработчики не будут соблюдать эти регламенты в отношении сторонних источников ПО. Поэтому, считает Крстич, новый закон ЕС вреден для пользователей в контексте информационной безопасности.
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