Гендиректору Х посоветовали уйти с должности

Генеральному директору социальной сети X Линде Яккарино после высказываний владельца сервиса Илона Маска посоветовали ради сохранения репутации уйти в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом, ссылаясь на хорошо информированные источники, сообщает британская газета Financial Times (FT).

По данным собеседников издания, большое количество руководителей и друзей Яккарино из рекламной индустрии в частном порядке призвали ее ради спасения репутации покинуть свой пост.

Однако Яккарино отказалась уходить в отставку, заявив что верит в миссию соцсети и ее сотрудников.

Социальная сеть X, как сообщает газета, отказалась комментировать возможную отставку своего генерального директора.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск категорически отверг обвинения в том, что он является антисемитом. Он назвал подобные обвинения "фальшивыми".

До этого Маск заявил, что 20 ноября социальная сеть Х подаст иск против всех организаций, выступивших против нее на фоне скандала с "антисемитскими" высказываниями бизнесмена.

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