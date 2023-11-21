Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note в версии 12/256 ГБ

Компания Xiaomi представила в Китае бюджетный смартфон Redmi Note 13R Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти за 1999 юаней. Об этом сообщает портал ITHome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка получила OLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей и пиковой яркостью 1000 нит, поддерживающий частоту обновления изображения 120 Гц и частоту ШИМ 1920 Гц.

За производительность Redmi Note 13R Pro отвечает чип чип MediaTek Dimensity 6080 (известный также как Dimensity 810) с поддержкой сетей пятого поколения, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища.

Смартфон оснастили основной камерой с разрешением 108 Мп, дополненной вспомогательным сенсором на 2 Мп. Спереди установлена 16-мегапиксельная селфи-камера.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Смартфон работает под управлением Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14. Также для Redmi Note 13R Pro заявлено наличие защиты от влаги по стандарту IP54 и технологии повышенного до 200% звука из динамиков.

О доступности новинки за пределами Китая пока не сообщается.

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