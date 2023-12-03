Экраны MacBook не станут лучше в ближайшие годы

MacBook c OLED-экранами не появятся на рынке по меньшей мере еще три года. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера и генерального директора аналитической фирмы Display Supply Chain Consultants Росса Янга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Янга, использование OLED-панелей в ноутбуках упирается в возможности поставщиков Apple. У них, утверждает инсайдер, уйдет еще несколько лет на наладку производственных линий для массового выпуска необходимых матриц.

Янг ожидает, что первыми OLED-экраны получат MacBook из серии Pro. Однако, по его прогнозам, случится это не раньше 2026 или даже 2027 года.

При этом переход iPad на экраны нового типа случится в ближайшем будущем. Янг считает, что первый такой iPad Pro выйдет уже в 2024 году. Остальные модели - базовый iPad, Air и Mini - закончат переход к 2027 году.

MacRumors пишет, что Янг уже несколько лет является надежным поставщиком информации, связанной с дисплеями для будущих продуктов Apple, и имеет очень высокий процент сбывшихся инсайдов.

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