Раскрыт дизайн нового флагмана Xiaomi

Авторитетный инсайдер OnLeaks совместно с порталом 91mobiles опубликовали качественные рендеры готовящегося к выходу флагманского смартфона Xiaomi 14 Pro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по рендерам, Xiaomi 14 Pro получит местами схожий с предшественником дизайн, но с обновленным и увеличенным блоком камеры и плоским 2,5D-экраном без закруглений по краям. Смартфон также выглядит немного толще Xiaomi 13 Pro.

Согласно источнику, размеры Xiaomi 14 Pro составят 161,6х75,3х8,7 мм, а высота блока камеры составит до 13,1 мм.

По слухам, базовый Xiaomi 14 и флагманская модель Xiaomi 14 Pro будут представлены 27 октября - через день после окончания конференции Qualcomm, где состоится анонс чипа Snapdragon 8 Gen 3. Таким образом компания Xiaomi намерена стать первым производителем, который покажет свои устройства на базе нового флагманского чипсета.

Смартфону также приписывают экран с рекордно узкой рамкой, толщина которой составит всего 1 мм. Для сравнения, толщина рамки в iPhone 15 Pro равна 1,5 мм.

Презентация глобальных версий Xiaomi 14 ожидается не раньше начала 2024 года.

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