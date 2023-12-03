Как защитить смартфон во время ремонта?

В ОС Android добавят специальный режим, который позволит защитить данные устройства во время ремонта. Об этом сообщает издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на отчет известного специалиста Мишаала Рахмана, который узнал о новой функции ОС от Google. По словам Рахмана, в смартфонах на Android появится режим восстановления, в котором доступ к данным на телефоне будет затруднен.

Специалист назвал новый режим хорошим способом защитить личные данные на телефоне - список контактов, фотографии и видео, SMS и прочее - во время обслуживания в сервисных центрах. Судя по всему, нововведение появится в будущих версиях Android.

Автор объяснил, чтот режим восстановления можно будет запустить через настройки гаджета. Затем телефон перезагрузится и запустит на смартфоне "чистую" ОС без пользовательских данных. Для выхода из режима восстановления владельцу девайса нужно будет ввести цифровой пароль.

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