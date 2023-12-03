Названы смартфоны, которые получат новую прошивку от Xiaomi

Вскоре после официального анонса HyperOS главой Xiaomi в сети появился перечень устройств, которые получат новую китайскую прошивку. Он был опубликован китайским порталом CNMO, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, список устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые смогут обновиться до HyperOS, включает в себя такие модели, как линейка Xiaomi 13, предстоящие устройства серии Xiaomi 14, Xiaomi 13T и 13T Pro, а также многие другие гаджеты Xiaomi, начиная с серии Mi 11 и единственным представителем 10-й серии, Mi 10S.

Среди устройств Redmi значатся Redmi K40 и выше, Redmi 10 и новее, а также Redmi Note 10 5G и более актуальные модели. Среди пользователей смартфонов Poco обновления стоит ожидать владельцам флагманских Poco F3 и новее, X4 GT и X4 Pro, а также бюджетных Poco C55, M3 Pro 5G и более актуальных моделей.

Кроме того, обновление до HyperOS ожидается для планшетов Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Max, Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro 5G и Pad 5 Pro WiFi.

Данный список не является официальным и может быть изменен. Он совпадает с предыдущим перечнем устройств, которые должны были получить MIUI 15, на замену которой и должна прийти прошивка HyperOS. В новый список также добавлены еще не анонсированные смартфоны Xiaomi 14, 14 Pro и Redmi 13C.

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