Motorola представила смартфон-браслет

Компания Motorola показала концепт смартфона с корпусом по типу браслета. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аппарат получил гибкий дисплей и корпус - его можно согнуть и надеть на запястье, чтобы носить в качестве браслета. Девайс получил 6,9-дюймовый pOLED-дисплей, который может изгибаться практически под любым углом.

В зависимости от положения представленное устройство адаптирует информацию на дисплее. Так, если надеть смартфон на руку, то аппарат Motorola будет показывать компактные виджеты - как на умных часах. Гаджет держится на запястье с помощью магнитного ремешка.

"В течение многих лет Motorola была в авангарде инноваций, и наше стремление предоставить нашим потребителям содержательный и продуманный опыт остается непоколебимым", - отметили в компании. Судя по всему, смартфон-браслет не появится в продаже - с его помощью производитель гаджетов продемонстрировал, что способен проектировать сложные устройства.

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