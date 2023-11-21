Sega анонсировала свою первую «Суперигру»

Sega разрабатывает некую "Суперигру" (Super Game), релиз которой ожидается в 2026 году. Об этом сообщает издание Video Games Chronicle (VGC), ссылаясь на слова президента японской игровой компании Юкио Сугино, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Sega позиционирует проект как сборник связанных крупнобюджетных (ААА) игр, которые задействуют широкий спектр технологий компании. Ожидается, что "Суперигра" "выйдет за рамки традиционных видеоигр".

"Чтобы достичь этой цели и вывести бизнес на новый уровень, мы проводим исследования и создаем новые технологии для "Суперигры", крупной игры, которая запустится во всем мире до конца марта 2026 года", - заявил президент Sega Юкио Сугино.

Известно, что разработка "Суперигры" началась в 2021 году. За пять лет Sega намерена инвестировать в проект около $882 млн.

VGC пишет, что незадолго до анонса "Суперигры" Sega отменила разработку игры-сервиса Hyenas от Creative Assembly и еще ряд неанонсированных проектов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!