В Google Chrome скоро перестанет работать популярная функция

Компания Google анонсировала изменения в структуре браузера Chrome, которые сделают его несовместимым с большинством актуальных блокировщиков интернет-рекламы. Об этом сообщает издание Android Authority, ссылаясь на блог разработчиков Google Chrome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет об отказе разработчиков от использования в браузере такого модуля, как API Chrome Manifest V2. API Chrome Manifest V2 является ключевым компонентом большинства современных блокировщиков рекламы. Из сообщения команды Google Chrome следует, что в браузере этот модуль будет заменен на API Chrome Manifest V3.

Manifest V2 начнет исключаться из сборок Chrome для разработчиков в июне 2024 года. О том, когда компания начнет отказываться от этого инструмента в стабильных сборках браузера, не сообщается.

Разработчики блокировщиков рекламы уже отреагировали на этот анонс. Они приступили к адаптации своих продуктов под Manifest V3. До тех пор они призывали пользоваться браузером Firefox, где еще поддерживается Manifest V2.

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