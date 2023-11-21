https://news.day.az/hitech/1616130.html США не будут отказываться от SpaceX
США не будут отказываться от SpaceX
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Соединенные Штаты не будут отказываться от технологий SpaceX из-за высказываний владельца компании Илона Маска. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По его словам, сотрудничество государства с частными предприятиями идет только на пользу.
"Частный сектор предлагает инновации, от которых было бы глупо отказываться", - заявил он во время брифинга с журналистами.
При этом, отметил Кирби, Белый дом считает неуместной риторику Илона Маска относительно палестино-израильского конфликта, из-за которой американская общественность и посчитала его высказывания антисемитскими.
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