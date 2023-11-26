Китайские СМИ опубликовали шпионские фотографии детали iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro про получит аккумулятор с металлическим каркасом и увеличенной относительно iPhone 15 Pro емкостью. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает китайское издание 163.com, ссылаясь на фотографии, опубликованные порталом Kuai Technology News.

По утекшим изображениям можно понять, что аккумулятор нового смартфона получит жесткий металлический каркас вместо традиционной фольги. Также на фотографиях можно разглядеть характеристики батареи: емкость - 3355 мАч, напряжение зарядки - до 4,48 В. Для сравнения: в iPhone 15 Pro используется батарея емкостью 3274 мАч, то есть примерно на 2,5% меньше.

Портал 163.com пишет, что назначение металлического каркаса не до конца ясно. Предполагается, что он должен улучшить рассеивание тепла. Перегрев iPhone стал особенно актуальной проблемой для Apple после выпуска в 2023 году смартфонов с мощнейшим чипом A17 Pro.

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