Аналитики зафиксировали падение спроса на смартфоны в Европе

За третий квартал 2023 года поставки смартфонов в Европе год к году сократились на 11%. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в своем новом отчете сообщила аналитическая фирма Counterpoint.

В Западной Европе спад составил 8%, что указывает на небольшое восстановление после 14-процентного спада в предыдущем квартале. Однако рынок Восточной Европы сократился на 15% из-за сохраняющихся экономических и геополитических проблем.

"В третьем квартале 2023 года были зафиксированы самые низкие поставки смартфонов с третьего квартала 2011 года", - заявил аналитик-исследователь Харшит Растоги.

Поставки Samsung снизились на 15% в годовом сопоставлении и достигли самого низкого уровня поставок в третьем квартале с 2011 года. Спад был смягчен запуском новых складных устройств, которые получили теплый прием в регионе.

Apple достигла самой высокой доли в третьем квартале (24%), несмотря на снижение на 3% в годовом исчислении и самых низких поставок с 2014 года.

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