Первый разведспутник КНДР начнет работу в ближайшие дни

Первый разведывательный спутник КНДР "Маллигён-1" начнет полноценно выполнять свою задачу 1 декабря после периода настройки полета.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил космический центр Главного государственного управления по аэрокосмической технике, где ознакомился с функционированием спутника. "Главное государственное управление КНДР по аэрокосмической технике доложило товарищу Ким Чен Ыну, что разведывательный спутник после 7-10 дней точной наладки с 1 декабря приступит к возложенным разведывательным задачам", - информирует ЦТАК.

Помимо этого, лидеру КНДР продемонстрировали полученные в 09:21 по местному времени снимки над островом Гуам, где расположены американские базы, в том числе база ВВС Андерсен.

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