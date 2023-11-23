Новый смартфон Realme получит одну из лучших зум-камер

Компания Realme раскрыла подробности о готовящемся к релизу флагманском смартфоне GT5 Pro, сообщает портал ITHome. Смартфон получит телеобъектив, в основе которого будет использован 50-мегапиксельный сенсор Sony, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Realme GT5 Pro оснастят перископическим телеобъективом с датчиком Sony IMX890 на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS), что позволит смартфону делать качественные снимки с трехкратным оптическим зумом, а также цифрового 120-кратного приближения. Компания заявляет, что это самый дорогой и самый маленький перископический телеобъектив в отрасли.

Сенсор IMX890 до этого использовался в основном в качестве основной камеры в таких смартфонах кака Realme GT5, OnePlus 11 и прочих.

Также известно, что камера будет поддерживать функцию слияния четырех пикселей в один для основной камеры, которая позволит повысить качество снимков в условиях низкой освещенности.

По слухам, Realme GT5 Pro получит флагманский экран BOE с разрешением 1,5K и пиковой яркостью более 3000 нит. Устройство оснастят аккумулятором емкостью 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Дата полноценной презентации Realme GT5 Pro пока не раскрывается.

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